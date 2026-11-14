Opinión

Cliente cero: lo que aprendimos primero con la IA

Por Ineke Geesink

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

La inteligencia artificial (IA) ya está generando valor en las organizaciones. Sin embargo, adoptar nuevas herramientas no equivale necesariamente a transformar una empresa. La verdadera oportunidad está en repensar cómo trabajamos, cómo tomamos decisiones y qué podemos lograr cuando combinamos el talento humano con las capacidades de la IA. Hoy, surge una pregunta: ¿qué distingue a quienes aprovechan la IA de quienes siguen experimentando?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
transformación con IACliente Ceroadopción de inteligencia artificial