Cliente cero: lo que aprendimos primero con la IA

La inteligencia artificial (IA) ya está generando valor en las organizaciones. Sin embargo, adoptar nuevas herramientas no equivale necesariamente a transformar una empresa. La verdadera oportunidad está en repensar cómo trabajamos, cómo tomamos decisiones y qué podemos lograr cuando combinamos el talento humano con las capacidades de la IA. Hoy, surge una pregunta: ¿qué distingue a quienes aprovechan la IA de quienes siguen experimentando?

En Microsoft decidimos buscar respuestas desde nuestra propia experiencia. Asumimos el compromiso de ser nuestro propio cliente cero (customer zero): transformar primero nuestra organización y luego compartir esos aprendizajes con nuestros clientes. Los resultados muestran el potencial de este enfoque: un equipo comercial que aumentó sus tasas de cierre un 20%, determinados procesos de cadena de suministro que redujeron sus tiempos hasta un 75% y un equipo de nueve personas que desarrolló una primera versión de producto en solo 35 días.

IA como asistente personal con horario 24/7. Persona frente a laptop (Shutterstock/Imagen)

Más allá de las cifras, encontramos aprendizajes que considero fundamentales para cualquier organización.

El primero es que la transformación no comienza con la tecnología, sino con las preguntas sobre el negocio. Nuestra experiencia nos demostró que la adopción, por sí sola, no garantiza resultados. Lo importante es identificar qué problema queremos resolver, qué experiencia mejorar y dónde crear valor real.

También aprendimos que hacer más rápido lo mismo, no significa hacerlo mejor. En nuestra cadena de suministro, simplificamos procesos y unificamos información antes de implementar más de 100 agentes de IA. Esto permitió reducir hasta un 75% los tiempos de ciertos procesos y ampliar la capacidad de los equipos para anticipar riesgos y tomar mejores decisiones. La eficiencia debe ser el punto de partida, no el destino: el mayor valor de la IA está en lograr cosas que antes no eran posibles.

07/05/2024/ Retrato del columnista Ineke Geesink / foto John Durán (JOHN DURAN)

Y ahí aparece quizás el aprendizaje más importante: ninguna transformación tecnológica será sostenible si no evoluciona también la manera en que trabajan y aprenden las personas, ellos quienes mejor conocen los desafíos de sus procesos y dónde la IA puede aportar mayor valor. Pero esta transformación exige liderazgo: definir objetivos claros, desarrollar nuevas habilidades y crear espacios donde los equipos puedan experimentar, aprender y rediseñar su manera de trabajar. Ese es el camino hacia las organizaciones Frontera: empresas donde las personas y la IA evolucionan juntas para crear valor que antes parecía imposible.

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Ineke Geesink, Directora de Soluciones de Inteligencia Artificial para Latinoamérica y el Caribe de Microsoft.