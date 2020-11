En mi caso, he meditado por varios años por lo menos dos cosas que no hicimos del todo bien. Una, concentrar la enseñanza en finanzas para las empresas, con un mínimo énfasis, o casi cero, en las finanzas personales. La segunda, no insistir en enseñar finanzas a los estudiantes de medicina, a los de educación pre-escolar o a los de ingeniería electrónica, por decir algunas carreras.