Opinión

¿Cómo estamos gestionando la reputación?

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Por Luis Mastroeni

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“Si me quieren me perdonan”, esa frase se quedó en mi cabeza desde la primera vez que la escuché y no fue en un contexto personal, más bien fue en el plano profesional. Alguien hablaba de la importancia de generar relaciones y conexión con la marca para que esta pudiera lograr la empatía necesaria y en el caso de que fallara, las personas le dieran el beneficio de la duda y hasta una segunda oportunidad.








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