Opinión

Cómo humanizar la empresa y mejorar los resultados

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Por Juan Carlos Valverde Solano

En 2025, Gallup encontró que el 22% de los empleados del mundo experimentó soledad el día anterior. No es un dato menor. Dice algo inquietante sobre la forma en que se trabaja: incluso rodeadas de reuniones, mensajes y tareas compartidas, muchas personas atraviesan su jornada sin sentirse acompañadas. Y esa soledad no llega sola. En ese mismo estudio, 40% reportó mucho estrés, 22% enojo y 23% tristeza. Cuando emociones así se vuelven lo cotidiano del trabajo, algo más profundo que el cansancio está ocurriendo. En muchas empresas, el trabajo ha dejado de sentirse humano y empieza a parecerse a una forma de desgaste.








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