Cómo humanizar la empresa y mejorar los resultados

En 2025, Gallup encontró que el 22% de los empleados del mundo experimentó soledad el día anterior. No es un dato menor. Dice algo inquietante sobre la forma en que se trabaja: incluso rodeadas de reuniones, mensajes y tareas compartidas, muchas personas atraviesan su jornada sin sentirse acompañadas. Y esa soledad no llega sola. En ese mismo estudio, 40% reportó mucho estrés, 22% enojo y 23% tristeza. Cuando emociones así se vuelven lo cotidiano del trabajo, algo más profundo que el cansancio está ocurriendo. En muchas empresas, el trabajo ha dejado de sentirse humano y empieza a parecerse a una forma de desgaste.

La deshumanización también se nota en la erosión del vínculo entre la persona y lo que hace. Según Gallup, solo 20% de los empleados en el mundo se declara comprometido con su trabajo; el resto transita entre la desconexión y el desapego. No se trata solo de baja motivación. Es la señal de que, para millones, el trabajo ya no convoca inteligencia, propósito ni pertenencia, sino apenas cumplimiento. Incluso el deseo de irse se vuelve síntoma: 60% de los empleados en América Latina considera que este es un buen momento para encontrar otro empleo. Cuando tanta gente trabaja pensando en la salida, la empresa empieza a parecer un fugaz lugar de tránsito.

Este problema no termina en la oficina; continúa en la forma en que hoy se busca trabajo. Hay algo triste en esa experiencia de enviar currículos, completar formularios y quedar después suspendido en el vacío. A veces no hay rechazo explícito, sino algo corrosivo: el silencio. Nadie responde, nadie explica, nadie acompaña. A eso se suman contradicciones absurdas: a los jóvenes se les exige experiencia, y a quienes ya la tienen se les considera sobrecalificados. Además de frustración se genera una lenta erosión de la dignidad.

Solo 20% de los empleados en el mundo se declara comprometido con su trabajo; el resto transita entre la desconexión y el desapego. (Shutterstock)

“Hay, además, una violencia más silenciosa: la normalización de condiciones que lastiman y luego se tratan como si fueran parte natural del negocio”. De acuerdo con la OMS, “la depresión y la ansiedad provocan cada año una pérdida de productividad equivalente a más de 12.000 millones de días de trabajo al año, con un impacto económico cercano al trillón de dólares. Durante años se habló de estos asuntos como temas blandos; hace tiempo dejaron de serlo.”

Si el trabajo se ha vuelto un espacio de desgaste, la tarea de fondo es volverlo habitable otra vez. Humanizar la empresa no consiste en decorarla con lenguaje amable o con rituales de bienestar sobre una estructura que sigue agotando. Consiste en devolver a la persona su lugar. Quién trabaja no es sólo un factor de producción sino alguien con dignidad y talento. Habrá que revisar el modo en que la empresa manda, mide, exige, escucha y recompensa.

Para empezar, esta tarea exige intervenir en el trato, o sea rediseñar momentos que suelen vivirse con frialdad: procesos de selección que respondan, retroalimentaciones que orienten sin humillar, cargas de trabajo sostenibles y liderazgos capaces de notar cuándo alguien ya no se sostiene bien. Muchas veces el cambio comienza cuando la organización decide que nadie debería salir de una interacción laboral sintiéndose invisible.

También exige revisar el sistema de gestión con una pregunta incómoda: no solo qué resultados estamos logrando, sino qué costo humano estamos normalizando. Supone corregir incentivos que premian disponibilidad sin límite, metas que empujan al agotamiento y estilos de liderazgo que confunden fortaleza con dureza. Cuando una empresa rediseña prioridades y ritmos para que el desempeño no dependa del miedo ni de la sobrecarga, empieza a construir una eficacia más sólida y decente.

Y, por último, humanizar requiere cerrar la distancia entre escuchar y actuar. No basta con medir clima o abrir canales si después nada cambia en la experiencia real del trabajo. La escucha solo se vuelve creíble cuando produce consecuencias visibles: decisiones explicadas, problemas corregidos, tensiones reconocidas, mejoras concretas. Allí empieza a reconstruirse algo que muchas organizaciones han erosionado sin advertirlo: la confianza.

Las estrategias contemporáneas de transformación organizacional ofrecen una vía concreta para volver a humanizar a las empresas. No parten de grandes discursos sobre cultura, sino de rediseñar momentos específicos del trabajo y probar esos cambios con medición rigurosa. Su lógica es convertir problemas difusos —soledad, silencio, desgaste, desconexión, trato impersonal o miedo a hablar— en conductas observables que pueden mejorarse con pequeñas intervenciones y aprendizaje iterativo. Por ejemplo, una empresa podría empezar con dos o tres cambios muy concretos. Podría rediseñar momentos clave de gestión para que dejen de ser trámites fríos y se conviertan en interacciones con sentido; apoyarse en guías breves para objetivos one on one y evaluaciones más orientadas a coaching o mentoring, claridad y apoyo; intervenir sobre la sobrecarga con espacios cortos para repriorizar, proteger tiempo de concentración y revisar qué tareas agregan valor y cuáles sólo consumen energía; y medir todo como experimento, no como campaña cultural, para escalar solo lo que realmente funciona. Así, la humanización deja de ser consigna y empieza a volverse práctica.

Al final, humanizar la empresa no es un gesto sentimental ni una concesión blanda. Es una forma más lúcida de entender qué hace posible un buen desempeño y qué termina destruyéndolo por dentro. Durante demasiado tiempo, muchas organizaciones trataron el desgaste humano como un daño colateral tolerable. Hoy ya no pueden darse ese lujo. La pregunta no es si una empresa puede permitirse humanizar el trabajo, sino si puede seguir siendo viable mientras normaliza la soledad, el silencio, la sobrecarga y la desconexión. Porque toda organización termina pareciéndose a la forma en que trata a las personas que la sostienen.

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Juan Carlos Valverde Solano, es MSc en Ciencias del Comportamiento por la London School of Economics y realiza un PhD en ese mismo campo en el University College London. Es Ingeniero Industrial por la UCR. Trabaja en Espacios para Reconectar con tu Vida, una iniciativa que acompaña a las personas y a las empresas a trazar una hoja de ruta para vivir y trabajar con mayor sentido y trascendencia.

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