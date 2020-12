En la actualidad tenemos el reglamento para los contratos de colaboración público privados creado mediante Decreto No. 39965 y la Ley No. 7762 de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, recién reformada en el año 2019. Sin embargo, las gestiones públicas no necesariamente van al ritmo que se requiere para ser contraparte de las etapas de los proyectos con participación privada de largo plazo, por lo tanto, es necesario continuar generando los instrumentos que sean identificados para la realización de las gestiones y/o la toma de decisiones.