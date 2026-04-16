Cómo la apuesta de Trump por las criptomonedas está socavando el poderío estadounidense

El Ouroboros, la antigua imagen de una serpiente devorándose la propia cola, simboliza desde hace tiempo las estrategias autodestructivas. Es, por tanto, una metáfora muy acertada para las políticas actuales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su guerra imprudente e ilegal contra Irán es el ejemplo más claro, pero la entusiasta acogida que su administración ha dado a las criptomonedas representa una expresión más sutil y de combustión más lenta de esa misma tendencia autodestructiva.

A diferencia del dinero convencional, las criptomonedas no suelen ser de curso legal y no cuentan con el respaldo del gobierno. Su precio viene determinado en gran medida por la demanda del mercado, impulsada en gran parte por su capacidad para ocultar transacciones y eludir regulaciones, impuestos y supervisión legal. Esto las hace atractivas no solo para los especuladores, cuya actividad alimenta su extrema volatilidad, sino también para los delincuentes y otros actores malintencionados.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump se ha posicionado como uno de los defensores más destacados del sector. Esto refleja tanto las enormes contribuciones a su campaña que ha recibido de los principales inversores en criptomonedas como sus propios intereses empresariales: según se informa, los miembros de la familia Trump han ganado aproximadamente 5.000 millones de dólares gracias a diversos planes relacionados con las criptomonedas.

La desregulación de las criptomonedas y las stablecoins en EE. UU. permite a países como Irán y Rusia eludir sanciones, creando un "Ouroboros" financiero que amenaza la estabilidad global. (SEBASTIEN BOZON/AFP)

Al servicio de estos intereses, la Administración Trump ha desregulado agresivamente los mercados de criptomonedas, al tiempo que ha promovido las monedas estables (stablecoins) vinculadas al dólar mediante medidas como la Ley GENIUS. Al mismo tiempo, ha rechazado el desarrollo de una moneda digital del banco central (CBDC), una alternativa más estable y regulada a las criptomonedas, que ya está siendo explorada o adoptada por países como China.

Al debilitar la supervisión regulatoria, estas medidas han introducido nuevos riesgos financieros. Se han reducido las acciones de aplicación de la ley contra las empresas de criptomonedas, incluso en casos que implican claras irregularidades. Binance, que tiene vínculos comerciales con la familia Trump, es un ejemplo paradigmático. Su fundador, Changpeng Zhao, se declaró culpable de facilitar el blanqueo de capitales y cumplió una condena de cuatro meses de prisión, para luego ser indultado por Trump. Es probable que esto haya envalentonado a los actores más dudosos del sector de las criptomonedas, socavando la protección de los inversores y la estabilidad financiera.

Pero las consecuencias de la agenda procriptomonedas de Trump van más allá de los mercados financieros. Las criptomonedas crean una infraestructura financiera alternativa que puede utilizarse para eludir las sanciones económicas, la herramienta preferida de Estados Unidos para intimidar a otros países. Su expansión también supone una clara amenaza para el dominio global del dólar.

En este sentido, las criptomonedas se han convertido en un Ouroboros geopolítico. Su característica definitoria, la opacidad, ha beneficiado de manera desproporcionada a los adversarios de Estados Unidos. Solo en 2025, las transacciones ilegales con criptomonedas aumentaron en más de un 160 %, impulsadas en gran medida por países como Rusia, Irán y Corea del Norte. El apoyo de la administración Trump a las stablecoins vinculadas al dólar ha acelerado aún más esa tendencia.

Rusia fue una de las primeras en aprovechar la oportunidad. Después de que la administración del expresidente estadounidense Joe Biden congelara los activos de su banco central, el país recurrió a las plataformas de intercambio de criptomonedas para eludir las sanciones económicas, facilitar la reexportación de productos sensibles a través de intermediarios como Kirguistán y financiar la adquisición de drones militares de bajo coste desplegados en Ucrania.

Desde entonces, ha dado pasos para formalizar este enfoque. En julio de 2024, la Duma rusa legalizó el uso de criptomonedas en las transacciones internacionales. Un mes más tarde, el presidente Vladimir Putin anunció la legalización de la minería de criptomonedas, algo que la administración Trump también ha promovido en su propio país.

La misma dinámica se está desarrollando ahora en Irán. Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra a finales de febrero, el régimen iraní ya había ampliado su uso de las criptomonedas. Para 2025, se estimaba que su sector de las criptomonedas tenía un valor de 7.800 millones de dólares, y las entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) representaban más de la mitad de todas las entradas.

Más recientemente, Irán ha convertido las criptomonedas en un elemento central de sus esfuerzos por afirmar el control sobre el estrecho de Ormuz, cobrando a las compañías navieras 1 dólar por barril de petróleo —pagadero en renminbi, bitcoins o la moneda estable Tether— a cambio de un paso seguro. En un solo día de este mes, entre 15 y 18 petroleros atravesaron el estrecho; a unos 2 millones de dólares por barco, estos peajes generaron unos 36 millones de dólares para el asediado régimen iraní.

En otras palabras, un punto estratégico de estrangulamiento marítimo es ahora un centro de transacciones de criptomonedas. Según se informa, algunas de estas transacciones se han llevado a cabo en la cadena de bloques TRON, que puede liquidar pagos en menos de tres segundos. TRON, fundada por el desarrollador chino Justin Sun, también se ha relacionado con empresas asociadas a la familia Trump.

En conjunto, estos acontecimientos apuntan a un cambio notable. Las políticas estadounidenses, moldeadas por los financieros de las criptomonedas y aplicadas en nombre de la innovación, han ampliado y legitimado la infraestructura utilizada para eludir las sanciones estadounidenses. La ironía es difícil de pasar por alto. Para los iraníes atrapados en medio de un conflicto brutal, y para la gente común de todo el mundo que se enfrenta al aumento de los precios de la energía y los alimentos, las consecuencias son demasiado reales.

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Jayati Ghosh, profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, es miembro de la Comisión de Economía Transformacional del Club de Roma y copresidenta de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.