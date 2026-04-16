Opinión

Cómo la apuesta de Trump por las criptomonedas está socavando el poderío estadounidense

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Por Jayati Ghosh

El Ouroboros, la antigua imagen de una serpiente devorándose la propia cola, simboliza desde hace tiempo las estrategias autodestructivas. Es, por tanto, una metáfora muy acertada para las políticas actuales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su guerra imprudente e ilegal contra Irán es el ejemplo más claro, pero la entusiasta acogida que su administración ha dado a las criptomonedas representa una expresión más sutil y de combustión más lenta de esa misma tendencia autodestructiva.








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