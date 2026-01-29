Opinión

Cómo la IA podría restaurar la confianza en la gobernanza democrática

Por Sami Mahroum

En un momento en el que la confianza pública en los gobiernos de las democracias consolidadas ha alcanzado niveles alarmantemente bajos, a muchos les preocupa que la IA empeore el problema al alimentar la desinformación y disminuir la confianza en los propios hechos. Sin embargo, las nuevas herramientas de IA podrían ser parte de la solución al déficit de confianza de las democracias.








