Opinión

Cómo Trump está revitalizando la democracia

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Por Jan-Werner Mueller

Aquí, en la capital albanesa, Tirana, los recepcionistas de los hoteles se esfuerzan por destacar que las protestas que tienen lugar en la calle son totalmente pacíficas. Al parecer, ha habido bastantes cancelaciones de reservas desde que comenzaron las manifestaciones masivas en primavera. Pero si se les pregunta directamente, es posible que insinúen discretamente que les parece bien que los turistas participen en ellas. Cada noche, personas de todas las edades se reúnen frente a la oficina del primer ministro, Edi Rama, para denunciar la corrupción y exigir su dimisión.








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