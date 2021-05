Ahora bien, ¿a quién no le ha sucedido que piensa haber logrado la contratación ideal pero luego parece que la actitud del nuevo colaborador no es la más adecuada? Bien lo dice un conocido refrán: una cosa es “saber” y otra “querer”. O sea, a veces no basta con que la persona sepa cómo hacer las cosas y tenga la habilidad para realizarlas, sino que se requiere una buena y positiva actitud que le permita contar con la suficiente flexibilidad para adaptarse a los equipos, clima y cultura de la organización.