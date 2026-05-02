Opinión

Comunicado de la Junta Directiva de La Nación S.A. a la opinión pública

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Por Junta Directiva de La Nación S.A.

La Junta Directiva de La Nación ha tomado conocimiento de la revocación de visas de Estados Unidos a varios de sus miembros. En este contexto, expresamos lo siguiente:








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La Nación S.A.Retiro de visas

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