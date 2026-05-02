Comunicado de la Junta Directiva de La Nación S.A. a la opinión pública

La Junta Directiva de La Nación ha tomado conocimiento de la revocación de visas de Estados Unidos a varios de sus miembros. En este contexto, expresamos lo siguiente:

Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas.

Sin embargo, resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente. Hasta el momento, ninguno de nuestros miembros ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de estas decisiones.

Asimismo, llama la atención que, al igual que en otros casos recientes relacionados con figuras públicas costarricenses, la divulgación inicial de estos hechos haya ocurrido por vías ajenas a cualquier notificación oficial a las personas afectadas. Este hecho, por sí mismo, merece reflexión en una democracia que valora la institucionalidad, la transparencia y el debido proceso.

Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años.

Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad, mantener una crítica razonada de los acontecimientos nacionales e internacionales, y contribuir a la preservación de los valores democráticos y las libertades fundamentales que sostienen nuestra convivencia como sociedad.