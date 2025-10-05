Opinión

Con Estados Unidos fuera, el resto de Occidente debe levantarse

Por Chin-Huat Wong y Wing Thye Woo

Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, era difícil imaginar el Occidente geopolítico -y el orden internacional basado en reglas más ampliamente- sin el liderazgo de Estados Unidos. Pero desde el regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca, la supervivencia de cualquier atisbo de liderazgo estadounidense parece ahora prácticamente inconcebible, un cambio que la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas no hizo sino reafirmar. Los socios occidentales de Estados Unidos tendrán que adaptarse a la nueva realidad reduciendo su dependencia de Estados Unidos y mejorando la coordinación entre ellos.








Estados Unidosgeopolítca

