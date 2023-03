Conozca cómo liderar la transformación digital desde los altos ejecutivos

Los líderes de las organizaciones están bombardeados con el tema de la transformación digital y sus múltiples formas de llevarla a cabo. A pesar de este bombardeo, de lo que sí están convencidos todos, es que la transformación digital es el puente esencial entre el negocio del hoy y el negocio del mañana. Por eso, es crucial que todas las organizaciones posean un enfoque estratégico para llevar a cabo este cambio.

En momentos de disrupción los líderes entonces se preguntan: ¿cómo llevar a cabo esta transformación y cuál es mi rol como líder?, ¿dónde debo centrar mis esfuerzos, mi energía y mi tiempo en este viaje digital?

Para responder estas preguntas, Deloitte desarrolló principios y guías prácticas para enfrentar este reto. Estos insumos están basados en el estudio How to lead digital transformation from the top y que se realizó en el 2022.

El papel del líder es importante en cualquier iniciativa digital sin importar la escala

Es definitivo que involucrar el liderazgo en las iniciativas digitales puede inclinar la balanza hacia el éxito. El involucramiento de la gerencia es mayor cuando las iniciativas digitales tienen que ver con procesos relacionados a clientes, estrategias de crecimiento agresivas o cuando es un paso previo a un proyecto digital más ambicioso, por ejemplo, un proyecto de cambio de modelo de negocio utilizando tecnologías nuevas.

Lo cierto del caso es que siempre debe de existir involucramiento, guía y dirección para asegurar el éxito.

De acuerdo con las entrevistas realizadas en el estudio de Deloitte, el papel del líder en la digitalización tiene elementos claves que aplican en cualquier viaje digital, desde simple digitalización hasta transformación completa:

Superar los obstáculos : despejar el camino hacia el éxito, delegar y romper los silos. Retar frecuentemente al equipo para salir de esa zona de confort. Las transformaciones digitales requieren de una energía continua y especial por parte de los líderes para llevarla al éxito.

: despejar el camino hacia el éxito, delegar y romper los silos. Retar frecuentemente al equipo para salir de esa zona de confort. Las transformaciones digitales requieren de una energía continua y especial por parte de los líderes para llevarla al éxito. Ayudar a la organización a ver el “bosque completo” : frecuentemente las iniciativas digitales se quedan pequeñas frente al impacto que pueden generar. Es importante que los líderes le brinden la atención que merece para conectar unidades de negocio y lograr alcance en toda la organización.

: frecuentemente las iniciativas digitales se quedan pequeñas frente al impacto que pueden generar. Es importante que los líderes le brinden la atención que merece para conectar unidades de negocio y lograr alcance en toda la organización. Delegar las iniciativas digitales, pero manteniendo siempre el control: es importante asignar recursos de tiempo completo a las iniciativas digitales, sobre todo en aquellas compañías donde la prioridad es precisamente la transformación y no el negocio día a día. El líder siempre debe mantener el control de lo que está sucediendo. No basta con reuniones de estatus.

16/04/2021/ Foto ilustrativa sobre Transformación digital, ciencia de datos / Foto Shutterstok (Shutterstock)

A medida que la visión digital se hace más ambiciosa, el involucramiento del líder debe aumentar. Un líder puede encontrarse con una gran brecha entre la transformación y la preparación de la organización para alcanzarla. En esta situación, cuando las ambiciones digitales son altas, pero la preparación de la organización para la transformación es baja, hay que tener en cuenta cinco elementos claves que se desprenden del estudio:

Crear y contar una historia convincente . Como líder es importante enfocar el cambio más allá de la tecnología y transmitirlo con mensajes potentes y coherentes que lleven a la organización a lo largo del viaje. Se debe de explicar claramente la necesidad del cambio, incluidas las ventajas de la transformación digital ―tanto para la empresa como para sus colaboradores― y las consecuencias de no llevarla a cabo.

. Como líder es importante enfocar el cambio más allá de la tecnología y transmitirlo con mensajes potentes y coherentes que lleven a la organización a lo largo del viaje. Se debe de explicar claramente la necesidad del cambio, incluidas las ventajas de la transformación digital ―tanto para la empresa como para sus colaboradores― y las consecuencias de no llevarla a cabo. Alinear los incentivos de los colaboradores con la transformación digital . Si se les solicita a los colaboradores que adopten la transformación digital (nuevas tecnologías y nuevas formas de pensar), pero se les sigue midiendo y recompensando de la misma manera, es probable que no se produzcan grandes cambios en su comportamiento y sus prioridades.

. Si se les solicita a los colaboradores que adopten la transformación digital (nuevas tecnologías y nuevas formas de pensar), pero se les sigue midiendo y recompensando de la misma manera, es probable que no se produzcan grandes cambios en su comportamiento y sus prioridades. Aceptar las debilidades expuestas por el viaje digital, y estar dispuesto a aceptar un poco de dolor y fracaso en el corto plazo a cambio de ganancias a largo plazo. La digitalización y la transformación digital pueden poner de manifiesto puntos débiles internos que los líderes deben reconocer y abordar de forma práctica y franca. La clave es escuchar y pensar de forma crítica.

La digitalización y la transformación digital pueden poner de manifiesto puntos débiles internos que los líderes deben reconocer y abordar de forma práctica y franca. La clave es escuchar y pensar de forma crítica. Flexibilidad estratégica para que la organización tome la transformación digital en múltiples direcciones en el futuro. Los cambios digitales innovan, irrumpen y evolucionan, lo que hace difícil determinar una dirección estratégica única. Es imperante contar con una flexibilidad estratégica que permita tomar diferentes rumbos en el futuro cercano. Promover desde el liderazgo una cultura enfocada a la evolución y al cambio, ayudará en la transformación digital de la empresa.

Los cambios digitales innovan, irrumpen y evolucionan, lo que hace difícil determinar una dirección estratégica única. Es imperante contar con una flexibilidad estratégica que permita tomar diferentes rumbos en el futuro cercano. Promover desde el liderazgo una cultura enfocada a la evolución y al cambio, ayudará en la transformación digital de la empresa. Los verdaderos líderes se aseguran que los cambios que promueven perduren más allá de su mandato. Planifique la sucesión, la transformación digital permite que los resultados de largo plazo se mantengan.

A medida que las organizaciones se vuelven más maduras en temas digitales, es necesario que sus líderes dirijan la estrategia de forma conjunta. La transformación digital es transversal y un cambio afecta diferentes áreas de la compañía. Como líder, promueva la constante revisión de la estrategia digital. Trabaje con la alta dirección para buscar continuamente oportunidades de innovación, crecimiento y disrupción.

También tenga en cuenta, siempre, los siguientes puntos:

Fomente la innovación, aunque la empresa haya nacido digital o se encuentre en un estadio maduro. Como líder, no sea un “seguidor digital”. Busque establecer una cultura innovadora de forma perenne.

aunque la empresa haya nacido digital o se encuentre en un estadio maduro. Como líder, no sea un “seguidor digital”. Busque establecer una cultura innovadora de forma perenne. Evalúe continuamente lo que está haciendo el mercado y sus competidores en búsqueda de oportunidades para su negocio. Según las entrevistas realizadas por Deloitte, aquellos CEO de empresas “nativas digitales” son más propensos a identificar oportunidades antes de que surja la necesidad. Es importante examinar las tecnologías que están a cinco o diez años de convertirse en la corriente dominante.

Aunque la transformación digital es un imperativo para prácticamente todas las empresas hoy en día, y aunque existen múltiples formas de hacerlo, la única constante es la importancia de involucrar a los líderes de forma directa. Los líderes deben de reservar espacio y tiempo para enfocarse en estos temas (y el tiempo es un activo muy difícil de encontrar en estos días).

En un mundo impulsado por la tecnología digital y la innovación, donde la mayoría de las transformaciones empresariales no son posibles sin la transformación digital, las iniciativas digitales son simplemente demasiado importantes para delegarlas. Como líder está en sus manos el siguiente paso digital de su empresa.

El autor es socio de Consultoría, Deloitte Spanish Latin America.