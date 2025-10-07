Opinión

Conozca las maneras para hacer una venta de acciones o de activos en un M&A

Por Eric Scharf

Posiblemente la decisión más importante que las partes en una M&A (siglas en inglés para fusión y adquisición) deben definir al estructurar la transacción es si se lleva a cabo mediante una compra de acciones o una compra de activos de la empresa objeto de venta (empresa target). Cada una de esas dos opciones tiene ventajas y desventajas, según las características y circunstancias de la transacción, las implicaciones tributarias para las partes y los objetivos que comprador y vendedor persiguen.








VentaCompraFusiones y AdquisicionesM&A

