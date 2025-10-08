Opinión

Consideraciones sobre factura electrónica 4.4 para empresas de zonas francas ¿Qué aclaró la DGT recientemente?

Opinión de Carla Coghi | “Un reciente criterio de la Dirección General de Tributación aclara el tratamiento que deben tener los comprobantes electrónicos cuando se aplica la inversión del sujeto pasivo en la adquisición de servicios de proveedores no domiciliados”

EscucharEscuchar
Por Carla Coghi

Desde el 1 de septiembre de 2025, todas las empresas que operan en Costa Rica, salvo las que gozan de prórroga, deben emitir los comprobantes electrónicos versión 4.4, según lo estableció la Dirección General de Tributación (DGT) mediante la resolución MH-DGT-RES-0027-2024 y el reglamento de comprobantes electrónicos N.º 44739-H.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
TributaciónDeloitte

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.