Opinión

Costa Rica ante la nueva migración global de riqueza

EscucharEscuchar
Por David Gutiérrez Swanson

El mundo vive una transformación profunda: nunca tantas personas con alto patrimonio (también conocidos como high-net-worth individuals - HNWI) habían decidido vivir fuera de sus países de origen. Ya no es solo el ejecutivo trasladado por su empresa, sino emprendedores, inversionistas, profesionales móviles y familias multinacionales que escogen dónde vivir según calidad de vida, estabilidad, conectividad y, por supuesto, fiscalidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
residencia fiscal

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.