Costa Rica necesita multiplicar el impacto de su inversión

Costa Rica enfrenta un desafío que va más allá de la disponibilidad de recursos: lograr que las inversiones se traduzcan en mayores oportunidades, mayor competitividad y mejores condiciones de vida. En un contexto de aceleración tecnológica, cambios demográficos y crecientes presiones económicas y ambientales, invertir más es importante, pero invertir mejor y multiplicar el impacto de los recursos disponibles es indispensable.

Esto exige una nueva forma de abordar los desafíos del desarrollo: identificar problemas relevantes, conectar capacidades dispersas y apostar por soluciones que demuestren resultados, puedan sostenerse y alcancen una mayor escala.

Esta reflexión cobra especial relevancia para CRUSA, que este año conmemora tres décadas de trayectoria; desde su creación en 1996, ha financiado más de 1.000 proyectos, con una inversión directa acumulada superior a $94,5 millones, junto a más de 500 organizaciones, instituciones y comunidades comprometidas con el desarrollo del país.

Sin embargo, uno de los principales aprendizajes de estos treinta años es que el valor de una inversión no se mide solo por los recursos desembolsados, sino también por las capacidades que fortalece, las oportunidades que genera y las transformaciones que impulsa.

El valor estratégico de la filantropía

Tradicionalmente, la filantropía se ha asociado con donaciones destinadas a atender necesidades sociales o a financiar proyectos específicos. Aunque esta función sigue siendo relevante, los desafíos actuales demandan modelos de inversión más estratégicos.

El capital filantrópico tiene una característica particular: puede asumir riesgos que otras fuentes de financiamiento no siempre están dispuestas ni en condiciones de asumir, especialmente cuando se trata de soluciones innovadoras cuyos resultados aún deben demostrarse.

Esto permite invertir en etapas tempranas, probar modelos, generar evidencia y reducir la incertidumbre que limita la participación de otros actores; cuando una solución demuestra su efectividad, se abren oportunidades para atraer nuevos recursos y ampliar su alcance.

La contribución filantrópica tampoco se limita al financiamiento; puede aportar conocimiento, metodologías, acompañamiento técnico y, sobre todo, conectar actores que comparten desafíos, pero no siempre encuentran espacios para construir respuestas conjuntas.

La filantropía no debe sustituir las responsabilidades del Estado ni las capacidades del sector privado; su mayor valor radica en complementar esfuerzos, reducir barreras y crear condiciones que impulsen soluciones de mayor alcance. Se trata, en definitiva, de pasar de financiar proyectos a movilizar capacidades, inversión y conocimiento para generar resultados sostenibles.

De la inversión individual al impacto colectivo

En CRUSA hemos avanzado hacia este modelo; entre 2022 y 2026, invertimos directamente $17,4 millones en 82 proyectos con potencial de impacto, junto a 91 organizaciones aliadas. En ese período, las iniciativas impulsadas movilizaron más de $75 millones y beneficiaron a más de 382.000 personas y empresas.

Estas cifras muestran el potencial de las alianzas para multiplicar el alcance de una inversión inicial, pero también implican una responsabilidad: demostrar que los recursos movilizados generan resultados concretos.

Una inversión estratégica debe contribuir a resolver problemas relevantes y generar valor más allá de su ejecución inmediata; esto puede traducirse en capacidades institucionales fortalecidas, soluciones tecnológicas validadas, mejores oportunidades económicas o modelos que otras organizaciones puedan adoptar y ampliar.

Por eso, la medición de resultados y el aprendizaje deben incorporarse desde el inicio en las decisiones de inversión, no solo al cierre de los proyectos.

También debemos reconocer que innovar implica incertidumbre. No todas las soluciones funcionarán ni todas podrán escalar; lo importante es contar con mecanismos para aprender, ajustar y orientar los recursos hacia las alternativas con mayor potencial.

Esta visión exige pasar de medir cuánto hacemos a comprender qué cambia gracias a nuestras intervenciones y qué se necesita para sostener esos cambios.

El reto de construir soluciones de mayor escala

Costa Rica dispone de talento, conocimiento, capacidad empresarial e instituciones fundamentales para su desarrollo; sin embargo, estas fortalezas no siempre están lo suficientemente conectadas entre sí para responder a desafíos cada vez más complejos.

Las brechas de talento, la transformación productiva, la adaptación climática y el envejecimiento de la población no pueden abordarse eficazmente mediante esfuerzos aislados; requieren coordinación, innovación, inversión y una visión compartida a largo plazo.

El desafío no es que todos hagamos lo mismo, sino que cada sector aporte sus fortalezas; las empresas, las instituciones públicas, la academia, la cooperación internacional, las comunidades y las organizaciones filantrópicas contamos con capacidades distintas que, al complementarse, pueden generar soluciones más efectivas.

Para lograrlo, necesitamos alianzas que vayan más allá del intercambio de recursos: que permitan asumir responsabilidades, generar conocimiento, compartir aprendizajes y desarrollar modelos con posibilidades reales de continuidad y crecimiento.

Al cumplir treinta años, en CRUSA reconocemos el valor de nuestra trayectoria, pero también la responsabilidad de seguir evolucionando. Aspiramos a contribuir cada vez más a conectar capacidades, movilizar inversión e impulsar soluciones innovadoras, respaldadas por evidencia, que amplíen las oportunidades y fortalezcan el desarrollo del país.

Costa Rica no parte de cero; cuenta con muchas de las capacidades necesarias para enfrentar sus desafíos; nuestra tarea colectiva es conectarlas mejor y convertirlas en resultados de mayor alcance.

Los próximos años no deberían medirse únicamente por cuánto invertimos, sino por nuestra capacidad para transformar esos recursos en oportunidades, conocimiento y soluciones duraderas; ese es el desafío y también una de las mayores oportunidades para el futuro de nuestro país.

---

El autor es director ejecutivo de Fundación CRUSA