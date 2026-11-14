Opinión

Costa Rica necesita multiplicar el impacto de su inversión

Por Byron Salas Conejo

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Costa Rica enfrenta un desafío que va más allá de la disponibilidad de recursos: lograr que las inversiones se traduzcan en mayores oportunidades, mayor competitividad y mejores condiciones de vida. En un contexto de aceleración tecnológica, cambios demográficos y crecientes presiones económicas y ambientales, invertir más es importante, pero invertir mejor y multiplicar el impacto de los recursos disponibles es indispensable.








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