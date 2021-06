Aquí cabe apuntar un elemento esencial de este debate. Hay muchas reglamentaciones internacionales que son dispositivas, es decir, como país podemos tomarlas o no en pleno ejercicio de nuestra soberanía y en función de la legitimidad que las mismas tengan en nuestra sociedad. Como, por ejemplo, podemos suscribir o no un tratado de libre comercio con Corea del Norte o con Tanzania si quisiéramos; pero en materia de Derechos Humanos la situación cambia porque su legitimidad no proviene del consenso electoral o del apoyo que puedan darle una mayoría en un país en un momento dado.