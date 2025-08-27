Opinión

Criptoinflación: el fenómeno que golpea el valor de sus activos digitales y escapa del control del Banco Central

¿Cree que sus activos digitales como criptomonedas o NFT están a salvo de la inflación? Piénselo de nuevo. Existe un fenómeno conocido como “criptoinflación” que opera en economías virtuales y descentralizadas, lejos del alcance de cualquier banco central. Este factor, impulsado por la especulación y la volatilidad del mercado, puede afectar silenciosamente el valor real de sus inversiones.

Por Juan Diego Sánchez Sánchez

La variabilidad del cambio en los precios finales de bienes y servicios en el mercado de consumo conlleva la permutabilidad constante del valor monetario soportado por los consumidores, quienes ven reflejados los movimientos de estos montos en términos de la cuantía final que debe ser erogada en aras de mantener un cierto nivel de consumo.








