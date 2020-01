Sin embargo, eso no resolvería el enigma central del período posterior a la crisis. ¿Por qué las condiciones de política monetaria extremadamente flexibles no tuvieron más impacto? El informe del BIS en sí ofrece una pista cuando argumenta que las políticas monetarias no convencionales serían más efectivas si estuvieran acompañadas de otras políticas, en especial por políticas de expansión fiscal.