Opinión

Cuando la presidenta Laura Fernández erosiona uno de los atractivos de Costa Rica

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Por El Financiero

Laura Fernández no es cualquier ciudadana que opina en redes sociales sobre una sentencia que le disgusta. Es la presidenta de la República y, por tanto, cada palabra que pronuncia sobre la institucionalidad del país se convierte en un mensaje hacia dentro y hacia fuera.








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Laura FernándezEditorialIED

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