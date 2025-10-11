Opinión

De qué depende el éxito de la democracia

Por Joseph E. Stiglitz

El 24 de septiembre, veinte países democráticos del norte y sur global (entre ellos Brasil, Chile, España y Noruega) se reunieron en Naciones Unidas, no sólo para reafirmar un compromiso con la democracia, sino también para desarrollar una agenda que la sostenga y enriquezca.








