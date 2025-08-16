Opinión

De qué manera los bancos centrales pusieron en peligro su independencia

La presión política sobre los bancos centrales es solo una parte de la historia. Las propias instituciones, al expandir su poder, podrían haber puesto en jaque su propia autonomía.

Por Otmar Issing

Los ataques feroces del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han atraído la atención mundial, han sacudido los mercados y, quizá lo más importante, han encendido un debate sobre la sensatez de la independencia de los bancos centrales -una cuestión compleja con implicancias constitucionales y económicas.








