Defender lo que somos, cuidar lo que hemos ganado

Por Carla Coghi Rivera

En Costa Rica, ejercer el derecho al voto no es un simple trámite administrativo ni una costumbre heredada sin significado; es uno de los actos más poderosos que tiene la ciudadanía para sostener la democracia, proteger la estabilidad del país y decidir de forma consciente el rumbo de estos poco más de 52.000 kilómetros cuadrados que compartimos y llamamos hogar.








