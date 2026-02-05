Opinión

Democracia sin odio: el desafío que nos deja esta elección

Costa Rica celebró una alta participación electoral, pero la creciente normalización del odio y el ataque a las instituciones empañan el resultado. Es urgente elevar el nivel del diálogo para proteger nuestra democracia.

Por Grettel Prendas

Al cerrar este proceso electoral, es justo reconocer una noticia alentadora: el abstencionismo cayó a un 31% y, lo que es aún más significativo, cerca de un 70% de la ciudadanía participó en las urnas.








