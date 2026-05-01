Opinión

Después de Hungría, ¿México podría ser el siguiente?

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Por Guillermo Ortiz

Durante 16 años, Hungría ofreció lo que parecía ser un nuevo modelo duradero de “democracia iliberal”: un sistema en el que las elecciones seguían celebrándose, mientras que las instituciones que limitan el ejercicio arbitrario del poder se iba erosionado de forma sostenida. Los arquitectos de este modelo —el primer ministro Viktor Orbán y su partido Fidesz— no gobernaban pensando en la posibilidad de una derrota. Sin embargo, esta finalmente ocurrió.








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