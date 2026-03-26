Opinión

¿Dónde se han ido todos los aliados?

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Por Stephen Holmes

Tras declarar que el ejército iraní “ha desaparecido”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Gran Bretaña, Francia, Japón y Corea del Sur -así como a China, socio estratégico de Irán- que enviaran dragaminas y fuerzas navales para reabrir el estrecho de Ormuz. Ante la reticencia de los aliados, la petición se convirtió en una advertencia: la OTAN se enfrentaría a un futuro “muy sombrío” si se negaban a hacerlo.








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