El problema fue dejado de lado por la administración Solís, la que no solo no hizo absolutamente nada para atenderlo sino que lo profundizó aún más, por la sorprendente irresponsabilidad con que las autoridades de ese gobierno manejaron la Hacienda Pública. Para las elecciones del 2018, el votante consideró que el creciente déficit fiscal no era factor relevante para su decisión y el tema apenas se tocó durante la campaña electoral. Pero, iniciada la administración Alvarado, este no podía soslayarse más y el gobierno dichosamente buscó y logró el consenso legislativo necesario para aprobar un aumento de los impuestos y una regla fiscal que contendría el crecimiento del gasto hacia futuro.