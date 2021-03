En el fondo, se trata de rescatar ese principio fundamental de nuestro régimen legal, cual es el de la seguridad jurídica, es decir, el de saber a qué atenerse, porque se reconocen con precisión los deberes que impone la ley y las consecuencias de no cumplir con ellos, pero, también, el de tener la tranquilidad de que una vez conocidos y cumplidos esos deberes, no habrá que luchar contra las interpretaciones cambiantes y las amenazas, no siempre veladas, de enfrentar consecuencias mayores, si no se allanan a sus exigencias.