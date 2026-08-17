Opinión

Editorial: Cobrar impuestos sí; debilitar garantías, no

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Por El Financiero

Costa Rica necesita mejorar con urgencia su capacidad para cobrar las deudas tributarias. Un sistema que acumula cerca de 770.000 expedientes en cobro judicial, muchos con más de cinco años de trámite, castiga al contribuyente cumplidor, debilita la autoridad fiscal y limita recursos para seguridad, educación, infraestructura y atención social.








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