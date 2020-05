Quinto, este programa de crédito del Central debe ser transitorio mientras salimos de esta crisis. Estamos claros que el papel principal de la banca central es mantener la estabilidad de precios. Sin embargo, nuestro Banco Central no puede desentenderse del todo de una situación donde probablemente una cuarta parte de la fuerza de trabajo no tiene empleo y donde el riesgo inflacionario es bajo. El programa de crédito del Banco Central no será la varita mágica que resuelva la crisis, pero será un elemento que ayudará a que la crisis sea menor.