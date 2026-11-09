Opinión

Editorial: Del golazo de Rodrigo Chaves al portazo de Laura Fernández: ¿cuál es la política comercial de Costa Rica?

Por El Financiero

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Hace apenas unos meses, el entonces presidente Rodrigo Chaves celebraba la conclusión de la negociación del Acuerdo Transpacífico como un gol en el último minuto de una final mundialista. Ahora la presidenta Laura Fernández ordena archivar el proceso y despide a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos. El contraste exige más que una explicación sobre el desempeño de una funcionaria: exige rendir cuentas por la conducción de la política comercial.








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