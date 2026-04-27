Opinión

Editorial: Del multipartidismo al partido hegemónico en la Asamblea Legislativa

EscucharEscuchar
Por El Financiero

El nuevo mapa legislativo inaugura un tiempo inédito: por primera vez desde 1990, un solo partido llega con los votos suficientes para controlar el directorio, las comisiones y la agenda cotidiana del Congreso. Ese “superpoder” recae en Pueblo Soberano (PPSO), la agrupación que llevó a Laura Fernández a la Presidencia y obtuvo 31 de las 57 curules para el periodo 2026-2030.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Asamblea Legislativa

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.