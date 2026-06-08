Opinión

Editorial: El costo de patear la basura hacia adelante

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Por El Financiero

Costa Rica se acostumbró a vender al mundo la imagen de un país verde, pero su huella de basura cuenta otra historia.








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