Editorial: El debate sobre el futuro del desarrollo en Costa Rica

Por El Financiero

Costa Rica ha sido históricamente reconocida como un modelo de desarrollo con relativo éxito en el contexto de naciones latinoamericanas. Por mucho tiempo, el país se consideró un buen ejemplo de una nación que, sin ser plenamente desarrollada, había alcanzado elevados indicadores de bienestar social, desempeño económico y protección ambiental.








