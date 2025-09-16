Opinión

Editorial: el futuro de Costa Rica a debate

EscucharEscuchar
Por El Financiero

El inicio de un nuevo ciclo electoral nos convoca a una reflexión serena pero profunda sobre el estado actual del país y el futuro que deseamos construir. Costa Rica se enfrenta a desafíos estructurales que ya no admiten diagnósticos superficiales ni soluciones postergadas. La contienda, que comienza formalmente en octubre pero que ya vivimos hoy en la práctica, no puede ser un mero ejercicio de marketing político; debe ser un gran diálogo nacional sobre nuestro modelo de desarrollo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EditorialEleccionesproceso electoralpartidos políticos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.