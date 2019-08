Desafortunadamente, estos fabricantes de noticias falsas (fake news) encuentran terreno fértil en el alto y preocupante nivel de desinformación y la baja y dolorosa capacidad de razonamiento que padecen muchos costarricenses. Los resultados del VIII Informe del Estado de la Educación, presentados el pasado 21 de agosto por el Programa Estado de La Nación, son más que elocuentes: al 74% de los educadores de primaria no les gusta leer (¡he aquí un gigante de verdad para Don Quijote!) y, por ende, tampoco cultivan este hábito entre sus alumnos. Asimismo, la enseñanza de matemáticas no pasa la prueba de calidad (¡un auténtico problema para Pitágoras!); la mayoría de los profesores siguen aferrados a las clases magistrales y no incorporan la tecnología en sus lecciones.