Opinión

Editorial: En defensa de la libertad de expresión

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Por El Financiero

Faltan menos de dos meses para que Estados Unidos celebre 250 años de haber firmado su Declaración de Independencia. Un cuarto de milenio de la democracia moderna más longeva del planeta; una nación clave en la definición del mundo occidental de hoy. La conmemoración convoca a reflexionar no solo sobre los logros de ese experimento republicano, sino también sobre los valores que le dieron sustento desde su origen. Entre ellos, quizás el más luminoso es la libertad de expresión y de prensa.








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