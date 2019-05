Mientras en Washington se retrocede con sensatez, en Costa Rica se busca endurecer la represión. La maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica ha señalado los graves riesgos para nuestras libertades derivados de una iniciativa que pretende que una persona pueda ser privada de sus bienes si no prueba el origen lícito de estos. La inversión de la carga de la prueba es uno de ellos, si el administrado no justifica el origen de sus bienes, el Estado lo sanciona y los confisca. Contrario a toda nuestra tradición jurídica, no es el acusador el que debe probar, sino el acusado.