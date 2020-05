El fallo fundamental del discurso giró en torno al futuro. Anunció que se tomarían medidas, pero no esbozó el derrotero; si no van acompañadas con la precisión del cómo y de los actores encargados de ejecutarlas, no pasarán de ser ejercicios teóricos de escritorio. El derrotero del país pasa no solo por las medidas de mitigación y recuperación económica a partir de la situación presente creada por la pandemia. El informe no tenía porqué esbozar detalles de las soluciones técnicas, pero sí delinear en términos generales las distintas respuestas ante los diversos escenarios en la evolución de la pandemia, a cada uno de los cuales corresponderían medidas diferentes, no sólo económicas.