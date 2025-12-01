Opinión

Editorial: La fácil receta de atacar en vez de rendir cuentas

EscucharEscuchar
Por El Financiero

Transcurridos tres años y siete meses de la actual administración, Costa Rica vive un fenómeno inédito. Las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica devuelven una fotografía sobre un fenómeno que, aunque extraño, resulta comprensible bajo la lógica del populismo moderno: un gobierno que sostiene una elevada popularidad —seis de cada diez costarricenses lo avalan— mientras, paradójicamente, una mayoría desconfía de su capacidad para resolver los problemas del país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.