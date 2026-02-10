Opinión

Editorial: Laura Fernández debe ser la Presidenta de la República y no la administradora de Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por El Financiero

Costa Rica ya decidió. Laura Fernández será la próxima presidenta, y esa certeza cambia la pregunta de fondo: ya no es si puede ganar, sino cómo va a gobernar. El país no le entregó un puesto administrativo; le entregó la jefatura del Estado y del Gobierno. A partir de ahora, su obligación política no es ejecutar un libreto heredado, sino escribir el suyo y hacerse responsable de cada línea.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026Laura Fernández

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.