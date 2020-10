La figura no calza en la legislación vigente. Hay una laguna cuando se habla de casas rodantes, que no son consideradas obras constructivas en el país. “Están en una franja ambigua, no es una construcción, no es un vehículo, pero alguien puede vivir ahí, aunque no requieran ninguno de los trámites que se solicitan para una vivienda tradicional”, señala un profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica.