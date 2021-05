Algo similar está sucediendo con el precio de las materias primas, incluyendo el petróleo. El incremento en la demanda a causa de la reactivación de las economías de China y los países más desarrollados, seguirán presionando los precios al alza. Mientras tanto, como lo indica el BCCR no hay esperanzas de que en Costa Rica se reactive este año el turismo, principal generador de divisas en el país. Al respecto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha posicionado a Costa Rica en la categoría más riesgosa para los turistas provenientes de ese país y la recomendación es que no viajen a nuestro país. Esto no cambiará mientras los planes de vacunación no avancen a una velocidad adecuada y muy lejana a lo realizado hasta el momento.