La decisión del tribunal constitucional es inapelable, aunque debe ser analizada cuidadosamente y criticada racionalmente, si fuese el caso; sin embargo, deberá evitarse repetir la crítica centrada en el argumento ad hominen, dirigido al cuerpo de los jueces y no a sus argumentos. La crítica al cuerpo, cuando se funda en la pasión y no en evidencia de faltas graves, termina por deslegitimar una institución fundamental para la democracia, aunque algunos de sus miembros la hayan debilitado recientemente con sus acciones cuestionables. La institucionalidad no debe sufrir como consecuencia de desacuerdos sobre la dirección de la política pública.