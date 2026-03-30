Opinión

Editorial. Relaciones Costa Rica - Estados Unidos: El alto costo de una fantasía diplomática

EscucharEscuchar
Por El Financiero

Costa Rica vive últimamente entre “elefantes” y fantasías de poder. Durante décadas, el país se contó a sí mismo como una pequeña democracia ejemplar, prudente, que sabía dónde pararse cuando las grandes potencias chocaban. Era la Costa Rica de los manuales de educación cívica: sin ejército, con vocación multilateral, respetuosa del derecho internacional y cuidadosa de no subordinar su política exterior a los caprichos de nadie. Esa imagen ya no describe lo que está ocurriendo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Cosat RicaEstados Unidosdiplomacia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.