En primer lugar, se sobreestimó notoriamente la recaudación. Cuando se aprobó el impuesto, Hacienda proyectó que recaudaría alrededor de ¢10.000 millones anuales, pero luego de once años se ve que no se llegó ni a la mitad de lo proyectado. En los últimos cinco años la recaudación promedio fue cercana a los ¢4.270 millones, el 43% de la expectativa inicial. Entre las razones que se dan está que al inicio los contribuyentes enfrentaron dificultades para declarar el impuesto, pues requerían de los servicios de un perito para saber si su propiedad estaba dentro de los parámetros establecidos. Además, como el monto recaudado no es significativo, las autoridades no pueden asignarle los recursos necesarios para una debida fiscalización.