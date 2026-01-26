Opinión

Editorial: Votar en defensa de nuestra república

EscucharEscuchar
Por El Financiero

A las puertas de las elecciones de 2026, nos enfrentamos nuevamente al ritual más sagrado de nuestra vida cívica. En medio del ruido de la campaña, la dictadura de los algoritmos y una polarización que define el espíritu de nuestra época, corremos el riesgo de olvidar la razón fundamental por la que acudimos a las urnas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Elecciones 2026votovotacionescandidatosdemocracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.