Opinión

El aumento de la natalidad gracias al teletrabajo

EscucharEscuchar
Por Cevat Giray Aksoy

En gran parte del mundo, las tasas de fertilidad están cayendo a mínimos históricos. En muchas economías de altos ingresos, las mujeres tienen ahora una media de entre 1,5 y 1,8 hijos, muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1. Al mismo tiempo, millones de trabajadores de oficina han cambiado los desplazamientos diarios al trabajo por las oficinas en casa. Estos dos cambios —la «caída de la natalidad» y la revolución del teletrabajo— suelen debatirse por separado. Sin embargo, en un nuevo documento de trabajo, mis coautores y yo sugerimos que la posibilidad de trabajar desde casa está impulsando silenciosamente las tasas de natalidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
natalidad

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.