La estrecha mayoría de británicos que votaron a favor de dejar la UE en el referendo de 2016 no estaban preocupados de la riqueza económica, sino por reclamar una soberanía política completa, definida no en términos de hechos objetivos sobre el presente o futuro de Gran Bretaña, sino de su pasado como potencia global en el siglo diecinueve. No importa que hoy sea una potencia europea de tamaño medio con poca o ninguna opción de volverse a convertir en potencia mundial, fuera o dentro de la UE.