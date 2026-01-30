Opinión

El daño de los aranceles es mayor de lo que parece

Por Şebnem Kalemli-Özcan

En otros tiempos, los aranceles a las importaciones se veían más que nada como una herramienta para proteger las industrias locales, con el pretexto de mejorar la balanza comercial; pero ahora se usan para debilitar a rivales geopolíticos y crear incertidumbre estratégica. Sus nuevas aplicaciones se extienden incluso a presionar a aliados en pos de concesiones territoriales: en su intento de hacerse con el control de Groenlandia, la administración Trump está amenazando a ocho países europeos con imponerles nuevos aranceles (todo con el pretexto de la seguridad económica nacional). Pero el debate sobre los aranceles (incluidas las amenazas de Trump a Groenlandia) se basa en gran medida en marcos económicos obsoletos que no tienen en cuenta una característica distintiva de la economía global moderna: la profunda interconexión de las redes de producción y financieras.








